Два человека пострадали.

В ночь на 12 января 2018 года в Челябинске на проспекте Победы Mercedes S500 наехал на бордюр и протаранил электроопору. Машину буквально разорвало на части.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды южноуральского УГИБДД, 26-летний водитель был пьян. Он и его 37-летний пассажир госпитализированы.