Проводится проверка.

В ночь на 13 января в Юрюзани при пожаре в частном доме погибли три человека - двое взрослых и ребенок.

Сообщение о возгорании поступило в 01.21, на месте происшествия работали два пожарных расчета, ликвидировать огонь удалось к утру - в 05.35, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, огонь распространился со стороны котельной, которая пристроена к дому, передает местное издание Avanpress.ru.

В ОМВД РФ по Катав-Ивановскому району сообщили, что погибли 36-летняя женщина, ее 9-летняя дочь и 40-летний сожитель. Гражданские супруги были ранее судимы, женщина в последнее время работала на кухне в местном детсаду. Девочка проживала с бабушкой в Трехгорном, а к маме приехала в гости на выходные. Отмечается также, что соседи характеризовали погибшую семью удовлетворительно.