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Груженая щебнем фура протаранила Toyota Camry под БогдановичемСегодня в 07:53

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Погибла пассажирка легкового авто.

Вечером 14 января 2018 года на автодороге Екатеринбург – Тюмень столкнулись Toyota Camry и МАЗ – погиб один человек. Авария произошла в 18.45 в Богдановичском районе, уточнили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, груженая щебнем фура не пропустила иномарку, выезжая со второстепенной дороги. 31-летний водитель МАЗа пояснил, что его машину "понесло", и он не смог избежать столкновения.

На месте от полученных травм скончалась сидевшая на заднем сидении легковушки женщина. 59-летний водитель Toyota и вторая пассажирка были госпитализированы в ЦРБ Богдановича.

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