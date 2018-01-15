Они погибли.

Двое человек погибли в результате обрушения крыши и перекрытий заброшенного здания котельной в поселке Бажово. ЧП случилось 12 января, в ночь на субботу были обнаружены тела погибших, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре поисково-спасательной службы по Челябинской области.

По предварительной версии, мужчина и женщина разбирали металлический каркас здания на металлолом, из-за чего и произошло обрушение. Площадь завала составила 300-400 квадратных метров, глубина – 2,5 метра.

Найти тела жертв помогли кинологические расчеты. После извлечения на поверхность они были переданы полиции.