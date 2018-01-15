Столкнулись внедорожник и фура.

Утром 14 января 2018 года на 723-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск лоб в лоб столкнулись Nissan X-Trail и фура Freightliner. Удар был такой силы, что большегруз вылетел в кювет и опрокинулся на бок, а внедорожник превратился в груду металла.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского УМВД, за рулем Nissan находился 39-летний начальник ОБЭП по Пыть-Яху Евгений Яковлев. Он скончался на месте. Водитель фуры не пострадал.

По факту аварии проводится служебная проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Фото: k-inform