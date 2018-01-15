Тот не вовремя поехал.

В Лисаковске (Казахстан) погиб подросток, пытавшийся выбраться из сломанного лифта. Инцидент произошел 12 января, сообщает местное издание alau.kz со ссылкой на городского прокурора.

В шахте в одном из домов 6 микрорайона застряли двое школьников. Один из них попытался выбраться из западни самостоятельно, но в это время лифт начал движение.

Позднее специалисты достали тело 16-летнего подростка из шахты . Его товарищ травм не получил - его вовремя эвакуировали.

Проводится досудебное расследование по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает "Уралинформбюро".