Столько же пострадали.

Днем 14 января на трассе Атырау – Астрахань столкнулись Hyundai Accent и ВАЗ-21015. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 5 госпитализированы в больницу села Аккистау (Казахстан). По предварительным данным, удар был лобовым, передает "Уралинформбюро".

На месте аварии скончались 60-летний водитель ВАЗ, две женщины (40 и 57 лет), а также 29 летний и 60-летний мужчины.

Начато досудебное расследование, назначены экспертизы, пишет местное издание "Мой ГОРОД".