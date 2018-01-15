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В Турции самолет Pegasus Airlines едва не упал в мореСегодня в 10:01

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Выкатившись за пределы ВПП.

В аэропорту турецкого Трабзона 13 января Boeing-737 авиакомпании Pegasus Airlines при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не съехал по склону в море.

По данным СМИ, на борту лайнера, летевшего из Анкары, находились 168 человек, в том числе 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал. После происшествия людей эвакуировали через аварийные выходы, передает "Уралинформбюро".

Причины произошедшего пока неизвестны. В соцсетях пользователи высказывают свои предположения относительно ЧП. "С правой стороны тормоз отказал и его влево выкинуло", - отмечает Сергей Ильин в группе "Авиация" во "ВКонтакте". "Могу предположить (со своего дивана), что отказ одного реверсивного устройства не может такое сотворить в конце полосы. Да даже в начале не сможет. По идее, к этому месту он должен был уже остановиться. Может на мокром заскользил. В Уфе так два раза Як42 с полосы уезжали зимой 17 и летом 16. Может он право и лево перепутал, ему там как раз на разворот нужно было уходить", - комментирует Вадим Hansg в паблике "Авиационная страница From PILOTs to People!" (орфография и пунктуация пользователей сохранены - прим. ред.).


Фото: группа "Авиация" / vk.com

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