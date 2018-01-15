Спасаясь от пожара.

Днем 14 января в Санкт-Петербурге на улице Софийской загорелась квартира в многоэтажке. Спасаясь от пожара, из окна 8 этажа выпрыгнула 22-летняя женщина с 3-летним сыном. Они остались живы, пишут федеральные СМИ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 15.27. Пламя охватило 10 квадратных метров в 3-комнатной квартире. Пожар был потушен за полчаса.