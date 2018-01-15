Двое пострадавших.

Утром 14 января на первом километре автодороги Бобровский - Глубокое лоб в лоб столкнулись Mercedes и автобус ПАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 21-летний водитель иномарки. Молодой человек получил перелом бедра и рваную рану плеча.

Также пострадал водитель автобуса - у него диагностировали ушибы. В момент аварии в ПАЗе не было пассажиров.