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На свердловской трассе Mercedes протаранил автобусСегодня в 10:53

  • Текст

Двое пострадавших.

Утром 14 января на первом километре автодороги Бобровский - Глубокое лоб в лоб столкнулись Mercedes и автобус ПАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 21-летний водитель иномарки. Молодой человек получил перелом бедра и рваную рану плеча.

Также пострадал водитель автобуса - у него диагностировали ушибы. В момент аварии в ПАЗе не было пассажиров.

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