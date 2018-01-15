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В частной клинике Санкт-Петербурга от инъекции умерла иностранкаСегодня в 12:31

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У нее случился аллергический шок.

В частной клинике в Санкт-Петербурге умерла гражданка Узбекистана. Женщина пришла на осмотр по поводу геморроя, мучившего ее после родов. Там ей вкололи обезболивающее, чтобы провести осмотр, однако у пациентки произошел аллергический шок.

После введения препарата у женщины начались судороги. Скорую помощь сотрудники частной клиники вызвали только через 20 минут, когда иностранка перестала дышать, а ее сердце остановилось, передает "Уралинформбюро".

Специалисты выяснили, что вместо положенных 1-2 миллилитров раствора местного анестетика, женщине ввели 85 миллилитров.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Супруг погибшей отправил детей к родственникам в Узбекистан. Он до сих пор не смог сказать им, что мама умерла, пишет Uznews.

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