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В Челябинске на пешеходном переходе насмерть сбили инвалидаСегодня в 13:20

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Колясочник просил милостыню.

В столице Южного Урала под колесами автомобиля погиб попрошайка. Мужчина ездил по дороге в инвалидной коляске и просил деньги у водителей. Вечером 14 января его сбил автомобиль Renault, мужчина вылетел из коляски. Об инциденте сообщают очевидцы в городских группах.

"На перекрестке У ТРК Родник сбили инвалида колясочника и судя по луже крови и активным действиям сотрудников СМП внутри кареты, сбили серьезно. Мораль простая, не нужно подавать на проезжей части никому и никогда", - сообщил один из очевидцев (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред).

На место происшествия прибыли полицейские и медики. Но спасти мужчину не удалось, передает "Уралинформбюро".

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