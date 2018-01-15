Образовалась пробка.

Ранним утром 15 января на трассе между Полевским и Челябинском столкнулись большегрузы и легковой автомобиль. Фотографиями с места происшествия в группе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" поделились очевидцы.

"Дорогу перекрыли от обочины до обочины, приходилось проезжать между фурами. В живую картина жутковатая", - написал один из проезжавших мимо автомобилистов (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).



Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com

Скорее всего, люди в аварии не пострадали. В пресс-службе регионального УГИБДД "Уралинформбюро" сообщили, что информация о ДТП в ведомство не поступала.