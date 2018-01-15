Пострадавший в больнице.

В Алма-Ате (Казахстан) взорвался газ в одной из квартир пятиэтажного дома. ЧП произошло в микрорайоне Таугуль. По словам очевидцев, взрывной волной выбило двери и оконные рамы в пострадавших апартаментах и у соседей, сообщает Tengrinews.kz.

По предварительным данным, возможной причиной взрыва могла стать плохо закрытая конфорка на плите.

Из-за взрыва газовоздушной смеси в квартире на 2 этаже произошел пожар. 42-летний хозяин жилья госпитализирован с ожогами, передает "Уралинформбюро".