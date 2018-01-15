Рейды продолжаются.

В свердловском управлении ГИБДД подвели итоги рейдовых мероприятий, прошедших на прошлой неделе. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, с 12 по 14 января 2018 года инспекторы выявили 116 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Еще 32 человека отказались от прохождения освидетельствования.

"Всех этих водителей ждут крупные штрафы и лишение права управления. В отношении 26 водителей составлены материалы для привлечения их к уголовной ответственности, так как они сели за руль в нетрезвом состоянии повторно", - уточнили в ведомстве.



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Там также отметили, что в ходе задержании не обошлось без преследований транспортных средств, водители которых пытались скрыться от сотрудников полиции. "Нетрезвые водители устраивали скандалы, сцены раскаивания и вызывали друзей на подмогу, тем самым заставляя сотрудников ГИБДД применять физическую силу и наручники для усмирения буйных водителей", - добавили в ведомстве.