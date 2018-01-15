×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На выходных 116 свердловчан попались нетрезвыми за рулемСегодня в 15:52

  • Текст

Рейды продолжаются.

В свердловском управлении ГИБДД подвели итоги рейдовых мероприятий, прошедших на прошлой неделе. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, с 12 по 14 января 2018 года инспекторы выявили 116 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Еще 32 человека отказались от прохождения освидетельствования.

"Всех этих водителей ждут крупные штрафы и лишение права управления. В отношении 26 водителей составлены материалы для привлечения их к уголовной ответственности, так как они сели за руль в нетрезвом состоянии повторно", - уточнили в ведомстве.


Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Там также отметили, что в ходе задержании не обошлось без преследований транспортных средств, водители которых пытались скрыться от сотрудников полиции. "Нетрезвые водители устраивали скандалы, сцены раскаивания и вызывали друзей на подмогу, тем самым заставляя сотрудников ГИБДД применять физическую силу и наручники для усмирения буйных водителей", - добавили в ведомстве.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×