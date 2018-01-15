Он катался на снегоходе.

Житель Ноябрьска погиб во время схода лавины в Хакасии. Проводится доследственная проверка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе республиканского СУ СКР, трагедия произошла 13 января. Десять жителей Кемеровской и Тюменской областей приехали в труднодоступную местность недалеко от села Приисковое покататься на снегоходах. Следует отметить, что данный участок популярен у любителей экстремального отдыха, хоть и не оборудован для катания.

Под снегом оказалось несколько человек. Пятерым удалось спасти, двое погибли - жители Ноябрьска и Кемерово.