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В Екатеринбурге исчез скандальный застройщик15 января в 19:34

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Его ищут волонтеры.

В уральской столице ищут 30-летнего Дмитрия Максимова - застройщика скандального "Дома пенсионеров". Последний раз мужчину видели 11 января 2018 года в районе ВИЗа.

Ориентировку распространил поисковый отряд "Лиза Алерт", передает "Уралинформбюро". В день исчезновения Максимов был одет в черное пальто, коричневые брюки и черную шапку. На ногах у него были коричневые летние туфли.

Особая примета мужчины - сильные ожоги кистей рук.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Максимова, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), 8-963-440-5105.

Следует отметить, что Дмитрий Максимов проходит обвиняемым по делу о самоуправстве и незаконном предпринимательстве. По данным следствия, его компания строила многоквартирные дома на земле, предназначенной для ИЖС. В 2014 году по распоряжению горадминистрации скандальный "Дом пенсионеров" был снесен.

От действий Максимова пострадали 46 дольщиков.

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