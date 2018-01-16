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В Прикамье в огне погибли две пенсионерки15 января в 19:55

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Проводится проверка.

В минувшие выходные в Пермском крае произошло два пожара, в которых погибли две пожилые женщины. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Вечером 13 января загорелся дом в селе Покча (Чердынский район). Пламя охватило 50 "квадратов". Сгорела крыша дома, обрушились перекрытия. На пепелище пожарные обнаружили тело 72-летней женщины.

Причиной пожара стала неосторожность при курении сына погибшей. На момент трагедии мужчина был пьян. Он успел эвакуироваться.

В это же время произошло возгорание дома в селе Брюхово (Еловский район). Площадь пожара составил 40 квадратных метров. При тушении огнеборцы обнаружили тело 80-летней женщины. По предварительным данным, причиной трагедии стала неправильная эксплуатация электрооборудования в сенях.

По обоим фактам проводится проверка.

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