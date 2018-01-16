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В Нижневартовске в лобовом ДТП пострадали 3 школьницыСегодня в 09:30

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И мужчина.

Вечером 15 января 2018 года в Нижневартовске на улице Интернациональной лоб в лоб столкнулись Opel Astra и ВАЗ-2114.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД, на встречную полосу выехал 32-летний водитель иномарки. Пострадали 4 человека: 22-летний водитель "четырнадцатой" и три 14-летние пассажирки Opel.

По факту аварии проводится проверка.

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