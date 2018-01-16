Столкнулись две иномарки.

Вечером 15 января в Тюмени на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Тульской столкнулись Renault Daster и Hyundai Solaris.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, виновником аварии стал водитель кроссовера, который нарушил очередность проезда.

Пострадали трое пассажиров Hyundai - 30-летняя женщина, ее 10-летняя дочь и годовалый сын. У них диагностировали травмы головы и грудной клетки.