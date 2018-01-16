Уже умерла школьница.

В селе Шолпан (Казахстан) от гепатита А умерла 11-летняя девочка. Всего в населенном пункте зафиксированы 49 больных детей. По факту смерти школьницы возбуждено уголовное дело.

По данным Sputnik, в населенном пункте уже три месяца бушует гепатит А. Жители села боятся за здоровье детей, несмотря на то, что ведется массовая вакцинация, и чиновники уверяют, что все в порядке.

В частности, недавно похоронившая 11-летнюю дочь Индира Жанибекова считает, что ее ребенок погиб именно от гепатита А. По словам матери, сначала заболела девочка с улицы, где жила семья, затем – еще два школьника. После этого дочь Жанибековой попала в больницу, там ее с осложнениями перевели в реанимацию, передает "Уралинформбюро".

Оперативно получить официальный комментарий управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области не удалось.