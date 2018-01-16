Из-за сломанной горки.

Следователи проверяют сообщение жительницы Кусинского района о том, что полицейский поставил ее 13-летнего сына на колени в ледовом городке. Со слов женщины, школьник с друзьями случайно задел одну из снежных фигур, а находившийся там полицейский применил силу. У мальчика сняли побои.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, инцидент произошел вечером 10 января 2018 года. Троих 13-летних подростков доставили в отдел полиции за то, что они разрушили ледовую горку. Мать одного из мальчиков настаивает на том, что задержание было незаконным.

В настоящее время следователи изучают записи с камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

Сам страж порядка отрицает факт избиения. По его словам, школьник вырывался и посылал его. Правоохранителю пришлось удерживать его силой, пока он вызывал коллег.