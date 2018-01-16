Инспектор погиб на месте.

Вечером 15 января в Душанбе неадекватный водитель на большой скорости сбил инспектора УГАИ МВД Таджикистана. Авария произошла в районе моста 103 микрорайона, сообщает агентство "Азия-Плюс" со ссылкой на источники в ведомстве.

33-летний старший лейтенант милиции пытался остановить машину, ехавшую слишком быстро. 23-летний водитель Opel Astra, находившийся в состоянии наркотического опьянения, не отреагировал на требования.

Вместо этого он наехал на сотрудника ГАИ, от чего тот получил серьезные травмы и умер на месте, передает "Уралинформбюро".