Которого оставил умирать на обочине.

Суд вынес приговор 46-летнему жителю Перми, признав его виновным в гибели человека в ДТП и оставлении в опасности. Он проведет три года в колонии строгого режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Прикамью.

В мае 2017 года на 476-м километре автодороги М-7 "Волга" подсудимый за рулем Nissan Qashqai сбил мужчину. Он вышел из машины, оттащил пострадавшего на обочину и скрылся. Спустя некоторое время пешеход скончался.

Ранее виновник аварии неоднократно привлекался к ответственности, а в 2016 году был лишен прав.