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В Каменске-Уральском живодеры сбросили щенка с многоэтажкиСегодня в 14:22

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Животное погибло.

В Каменске-Уральском неизвестные сбросили 3-месячного щенка с многоэтажного дома. Информация об этом появилась в группе "Подслушано Каменск-Уральский".

"По Каменской 103 в 1 подъезд прибилась собачка, кто-то ее подкармливал, но ей не посчастливилось попасть на глаза каким-то дегенератам, которые не придумали ничего умней, как подняться с ней наверх и выкинуть ее из окошка на подъездное крыльцо. Данным преступлением занимается полиция", - написала в соцсети местная жительница (офография и пунктуация автора – прим. ред.), призвав горожан обращаться к участковому уполномоченному с информацией о происшествии.


Фото: Евгения Гибадуллина / vk.com

В отделе полиции №23 Каменска-Уральского "Уралинформбюро" подтвердили, что по данному факту подано заявление и проводится проверка

Похожий инцидент произошел в новогоднюю ночь в Екатеринбурге. Живодеры привязали собаку за хвост и взрывали рядом с ней петарды. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых погибло животное.

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