Которую искали несколько недель.

В Кургане в районе Зайковского кладбища обнаружили тело 41-летней женщины, которую искали несколько недель. Проводится доследственная проверка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, 21 декабря 2017 года погибшая приехала в областной центр из Бишкека и остановилась у родственников. В этот же день она вышла прогуляться и не вернулась.

Тело пропавшей обнаружили прохожие 11 января 2018 года. По предварительным данным, женщина скончался из-за общего переохлаждения организма. Точная причина смерти выясняется.