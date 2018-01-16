×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Кургане рядом с кладбищем нашли тело женщиныСегодня в 15:13

  • Текст

Которую искали несколько недель.

В Кургане в районе Зайковского кладбища обнаружили тело 41-летней женщины, которую искали несколько недель. Проводится доследственная проверка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, 21 декабря 2017 года погибшая приехала в областной центр из Бишкека и остановилась у родственников. В этот же день она вышла прогуляться и не вернулась.

Тело пропавшей обнаружили прохожие 11 января 2018 года. По предварительным данным, женщина скончался из-за общего переохлаждения организма. Точная причина смерти выясняется.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×