Уральцев спасли полицейские.

В непростой ситуации оказалась семья глухонемых, автомобиль которой сломался по дороге из уральской столицы в Тюмень. Люди могли замерзнуть насмерть, если бы не полицейские.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского УГИБДД, инцидент произошел 12 января 2018 года на трассе Екатеринбург-Тюмень. Сломавшийся автомобиль около 23.00 заметил экипаж ДПС. Температура на улице была 27 градусов мороза - окна машины замерзли и покрылись инеем.

В авто находились пятеро человек – двое взрослых и трое детей, младшему из которых было 3 года. Оказалось, что водитель и его семья глухонемые – они не могли сообщить по телефону ни в полицию, ни в службы спасения о том, что им нужна помощь.



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Стражи правопорядка доставили семью в отделение ГИБДД, где напоили чаем с печеньем. Чуть позже они отбуксировали сломавшийся автомобиль до ближайшей автомастерской, и уже через два часа семья продолжила поездку в Тюмень.

Спасенные уральцы от всей души поблагодарили полицейских и назвали их своими спасителями.