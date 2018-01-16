В закрытом гараже.

В ночь на 16 января в Серове были обнаружены три трупа. Молодые люди 23, 24 и 25 лет находились в закрытом изнутри гараже. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в городском следственном отделе СУ СКР по Свердловской области. Правоохранители проводят проверку.

Основная версия — несчастный случай из-за отравления угарным газом. Сейчас тела отправлены на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.