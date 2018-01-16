Она скончалась.

Днем 16 января в Челябинске на перекрестке улицы Островского и Свердловского проспекта столкнулись два автомобиля. ВАЗ на высокой скорости задел Kia и снес девушку, которая переходила дорогу по "зебре".

"Проезд на красный свет, удар в бочину и девушка с пешеходного перехода приблизительно 60 метров (22 года,смерть)", - пишут очевидцы в группе "ЧП | ДТП Челябинск" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Получить оперативный комментарий в городском ГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.