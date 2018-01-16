Сгорела квартира.

В жилом доме на улице Юбилейной, 22 в Верхней Пышме в 16.30 16 января произошел взрыв и пожар. Огнем охвачена квартира на пятом этаже, передает "Уралинформбюро".

По данным городского управления гражданской защиты, взорвался неустановленный предмет, вследствие чего произошло возгорание.

По словам очевидцев, из окна квартиры женщина звала на помощь. Также, по их словам, погибших и пострадавших нет.



Фото и видео: Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район/ vk.com

На фото видно, что пожар уничтожил квартиру полностью – дым вырывается сразу из трех окон. На месте работали пожарные. Получить оперативный комментарий в МЧС не удалось.