На Ямале при подготовке купели трактор провалился под лед16 января в 19:13
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"Штатная ситуация".
В Надыме при подготовке крещенской купели под лед ушел трактор. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
"В принципе, рабочая, штатная ситуация. Трактор расчищал ледовую площадку и "расталкивал" снег. Лед начал трескаться, когда машина была в 40 метрах от купели. Водителю тут же помогли выбраться, а технику вытащили с помощью троса и другого трактора", – рассказал руководитель Надымского инспекторского участка ГИМС Владимир Дмитриев.
Инцидент не помещает купаниям. На дополнительном выездном совещании сотрудники МЧС, подрядной организации и администрации района убедились в безопасности купели. Толщина люда - от 50 до 62 сантиметров.
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