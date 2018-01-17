"Штатная ситуация".

В Надыме при подготовке крещенской купели под лед ушел трактор. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

"В принципе, рабочая, штатная ситуация. Трактор расчищал ледовую площадку и "расталкивал" снег. Лед начал трескаться, когда машина была в 40 метрах от купели. Водителю тут же помогли выбраться, а технику вытащили с помощью троса и другого трактора", – рассказал руководитель Надымского инспекторского участка ГИМС Владимир Дмитриев.

Инцидент не помещает купаниям. На дополнительном выездном совещании сотрудники МЧС, подрядной организации и администрации района убедились в безопасности купели. Толщина люда - от 50 до 62 сантиметров.