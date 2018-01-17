И нападали на прохожих.

Вечером 16 января двое неизвестных атаковали автобус маршрута №50 в Екатеринбурге. Нападение было совершено вблизи главного учебного корпуса УрФУ на пересечении проспекта Ленина и улицы Гагарина. Об этом в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" сообщил очевидец.

"Разбили стекла на автобусе маршрута 50! И после чего прыгали на других проходящих людей!! Еще хотели набрызгать газовым баллончиком мне в лицо! Но не удачно!!!", - рассказал Владимир Глазырин (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

По словам очевидца, нападавшим на вид около 25 лет, передает "Уралинформбюро".

Получить оперативный комментарий в полиции не удалось.