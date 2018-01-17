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Электроприборы убили двух человек в ПавлодареСегодня в 10:55

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Из-за них вспыхнул частный дом.

В пригороде Павлодара (Казахстан) на улице Аллея Кленовая сгорел частный двухквартирный дом. В огне погибли два человека, передает "Уралинформбюро". Предположительно, дом вспыхнул из-за нарушения правил безопасности при использовании бытовых электроприборов.

В кирпичной постройке и веранде полыхали мебель, домашние вещи, оконные рамы и двери. Кроме того, пламя занялось на деревянных конструкциях кровли. Она обрушилась на общей площади 70 квадратных метров, сообщает Sputnik.

В пристройке дома нашли обгоревшее тело 65-летнего хозяина жилья, а на веранде – останки 60-летней гостьи.

Пожар локализовали в 01.32, а ликвидировали в 03.21.

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