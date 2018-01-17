Одна и без верхней одежды.

Вечером 16 января в Омске прохожие наткнулись на 5-летнюю девочку, гулявшую по улице Кирова без верхней одежды и в полном одиночестве. Малышку завели в ближайший магазин и вызвали скорую и полицию.

Врачи обнаружили в крови маленькой пациентки 0,3 промилле алкоголя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.

Стражи порядка опознали в девочке дочь мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, и отправились к нему домой. Пьяный 35-летний отец спал.

Оказалось, что мать ребенка ушла на работу, оставив его на попечение мужа. Тот решил скрасить досуг с дочерью выпивкой и, набравшись, уснул. Разбудили его уже полицейские.

В отношении омича составлены протоколы о ненадлежащем исполнение родительских обязанностей и нахождение в состоянии опьянения ребенка младше 16 лет.

По итогам проверки будет решен вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

В настоящее время угрозы здоровью девочки нет.

Стоит отметить, что в 2017 году всю Россию потрясла история "пьяного" мальчика. В крови сбитого в подмосковной Балашихе 6-летнего ребенка эксперты обнаружили 2,7 промилле алкоголя, что эквивалентно пол-литровой бутылке водки. Позже результаты экспертизы опровергли.

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