По Омску разгуливала пьяная 5-летняя девочкаСегодня в 12:18
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Одна и без верхней одежды.
Вечером 16 января в Омске прохожие наткнулись на 5-летнюю девочку, гулявшую по улице Кирова без верхней одежды и в полном одиночестве. Малышку завели в ближайший магазин и вызвали скорую и полицию.
Врачи обнаружили в крови маленькой пациентки 0,3 промилле алкоголя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.
Стражи порядка опознали в девочке дочь мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, и отправились к нему домой. Пьяный 35-летний отец спал.
Оказалось, что мать ребенка ушла на работу, оставив его на попечение мужа. Тот решил скрасить досуг с дочерью выпивкой и, набравшись, уснул. Разбудили его уже полицейские.
В отношении омича составлены протоколы о ненадлежащем исполнение родительских обязанностей и нахождение в состоянии опьянения ребенка младше 16 лет.
По итогам проверки будет решен вопрос о постановке семьи на профилактический учет.
В настоящее время угрозы здоровью девочки нет.
Стоит отметить, что в 2017 году всю Россию потрясла история "пьяного" мальчика. В крови сбитого в подмосковной Балашихе 6-летнего ребенка эксперты обнаружили 2,7 промилле алкоголя, что эквивалентно пол-литровой бутылке водки. Позже результаты экспертизы опровергли.
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