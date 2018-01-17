Из-за ДТП на проспекте Космонавтов.

В уральской столице парализовано движение трамваев по проспекту Космонавтов. Как рассказал "Уралинформбюро" очевидец, в районе пересечения Космонавтов с переулком Мельковский трамвай въехал в бок фуре, пытавшейся развернуться. У "рогатого" выбиты стекла и помята кабина.

В ЕТТУ комментировать происшествие не стали. Получить более подробную информацию в городском УГИБДД не удалось.

"Мне трудно судить, кто виноват в этой ситуации Водитель фуры, которая шла на разворот, или водитель трамвая. Пусть решает ГИБДД, - рассказала читательница "Уралинформбюро" Марина, которая находилась в момент столкновения в общественном транспорте. - Все произошло довольно быстро, испугаться никто не успел. Трамвай шел на довольно приличной скорости, и тормозить водитель начала тогда, когда поняла, что столкновение неизбежно. Но где ж ей остановить вагон с людьми на такой то скорости. Но могу сказать, что, пожалуй, нам повезло - трупов среди нас нет. В момент столкновения часть пассажиров упала. Тех, кто сидел, тоже приложило о железные дужки сидений. Ушибы получили почти все, насчет переломов утверждать не буду. Больше всех не повезло водителю трамвая. Кабиной ей зажало ноги, разбитым стеклом порезало руку, получила ли она сотрясение утверждать не возьмусь, но, скорее всего, да, так как на нее пришелся основной удар. Она находилась в сознании и буквально через пять минут после столкновение ей удалось освободиться и открыть двери. После этого мы покинули салон трамвая".