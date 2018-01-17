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Собака едва не загрызла 2-летнего ревдинцаСегодня в 17:51

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За дело взялась прокуратура.

В Ревде собака покусала 2-летнего ребенка. Инцидент произошел сегодня около 12.00 в частном секторе по улице Демьяна Бедного.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливает прокуратура. В частности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ведомства, выясняется, есть ли у животного хозяин. Также были запрошены документы из больницы, в которую обратились родители пострадавшего, чтобы выяснить степень причиненного вреда здоровью.

Если собака была бродячей, то проверять начнут соблюдение требований закона в части организации отлова безнадзорных животных в Ревде. В противном случае прокуратура рассмотрит вопрос о направлении иска к нерадивому владельцу, чтобы взыскать с него компенсацию за моральный вред.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по сообщению о нападении пса на ребенка начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, что по данным ведомства 4 декабря 2017 года МКУ "Управление городским хозяйством" заключило муниципальный контракт с местной общественной организацией "Первоуральское городское общество защиты животных". Согласно документу, общественники и должны заниматься отловом, содержанием и транспортировкой бездомных животных в Ревде.

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