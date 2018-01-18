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В цехе на окраине Екатеринбурга во время пожара произошел взрывСегодня в 08:17

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Газового баллона.

17 января около 19.00 в Екатеринбурге в цехе по производству сейфовых дверей на Луганской, 59 произошел пожар. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "Сова".

В помещениях цеха были обнаружены 15 газовых баллонов. 14 из них пожарные успели вынести из полыхающего здания, 1 взорвался, что поспособствовало увеличению площади пожара.

Ликвидация "красного петуха" осложнялась тем, что ближайшие гидранты расположены в 3 километрах от места ЧП.

Пожар был потушен к 21.00. После этого огнеборцы приступили к разбору сгоревших конструкций и их проливке. Пострадавших нет.

По словам замначальника службы пожаротушения Свердловской области Егора Бухрякова, возгорание возникло на чердаке. Точная причина ЧП устанавливается.

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