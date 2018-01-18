На одеяло.

В Москве трое девочек выпрыгнули из окна четвертого этажа, спасаясь от пожара.

По данным столичного ГУ МЧС, возгорание произошло в одной из квартир дома на улице Свободный проспект. Дети были дома одни, их мать ушла на работу, передает "Уралинформбюро".

Юные москвички оказались отрезаны огнем от путей эвакуации. Жильцы дома растянули под окнами одеяло, и дети спрыгнули вниз с балкона. Их госпитализировали в лечебные учреждения столицы. По данным городского департамента здравоохранения, девочки находятся в состоянии средней степени тяжести.