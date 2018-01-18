Еще три человека пострадали.

17 января на девятом километре автодороги Шадринск - Курган произошло массовое ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, виновником аварии стал 23-летний водитель ВАЗ-2114. Он не выдержал дистанцию и протаранил попутный ВАЗ-2112. От удара "двенадцатую" выбросило на встречку, где ехал УАЗ ("буханка"), а "четырнадцатая" врезалась в стоящий ВАЗ-2114.

55-летняя пассажирка "двенадцатой" скончалась на месте, 35-летняя женщина госпитализирована. Также травмы получили водитель и пассажир УАЗа - мужчины 24 и 30 лет.