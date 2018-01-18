Столкнулись Kia и ВАЗ.

Полицейские ищут очевидцев страшной аварии на 10-м километре трассы Екатеринбург - Тюмень.

Авария произошла 8 января 2018 года около 13.25. Лоб в лоб столкнулись Kia Rio и ВАЗ-2112. По имеющимся данным, виновницей аварии стала 20-летняя девушка - водитель иномарки. Она не учла метеоусловий, не справилась с управлением и вылетела на встречку.

На месте скончались пассажир Kia, водитель и пассажир ВАЗа. Спустя три дня в больнице умерла еще одна пассажирка отечественной легковушки - 3-летняя девочка.

Тяжелые травмы получили автоледи, жена водителя "двенадцатой" и его годовалая дочь.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц".

Свидетелей ДТП просят позвонить по телефонам: 8(343) 354-59-13, 02.