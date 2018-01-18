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Тюменка устроила смертельное ДТП на трассеСегодня в 12:03

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Ее машина была на летней резине.

Утром 18 января на 34-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск лоб в лоб столкнулись ZAZ Chance и Daewoo Nexia.

Как рассказала "Уралинформбюро" официальный представитель УГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова, ZAZ развернуло на дороге боком и выбросило на встречку. Это произошло из-за того, что на задних колесах авто установлена летняя резина.

32-летняя женщина-водитель ZAZ скончалась на месте. 29-летнего водителя Daewoo госпитализировали с черепно-мозговой травмой, рваными ранами лица и ушибом грудной клетки.

На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ДПС регулируют движение вручную.

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