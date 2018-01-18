Вспыхнул пассажирский автобус.

В Актюбинской области Казахстана на трассе Самара – Шымкент вспыхнул пассажирский "Икарус". В автобусе находились 55 пассажиров и 2 водителя, выбраться из транспорта удалось только пятерым, передает "Уралинформбюро".

ЧП произошло в 10.30 по времени Астаны (9.30 по Екатеринбургу) в 10 километрах от поселка Калыбай. Известно, что все погибшие – граждане Узбекистана, пишет Sputnik.

Выжившим оказывают помощь сотрудники Центра медицины катастроф Комитета по чрезвычайным ситуациям. В областном департаменте ЧС развернут оперативный штаб, работает горячая линия психологической помощи.

Телефоны "горячей линии": +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85.

На месте работают также полиция, спасатели, медики и психологи.