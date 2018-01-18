Ранее судимый.

Сотрудники Первоуральской горбольницы пожаловались в полицию на лжеврача. Несколько раз в медучреждение приходил мужчина, который надевал белый халат, заходил в разные отделения и представлялся доктором. Установлено, что ранее он был судим.

Информацию подтвердил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его мнению, мужчина приходил в больницу, чтобы разведать обстановку. "Не исключено, что под видом врача он намеревался узнать, где и что плохо лежит: либо в палатах больных, либо в иных помещениях. Но был вовремя обнаружен и задержан", - отметил полковник.

Исходя из того, что лжеврач ничего не похитил, с ним будет проведено профилактическое мероприятие.