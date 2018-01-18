×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В первоуральскую больницу зачастил лжеврачСегодня в 13:06

  • Текст

Ранее судимый.

Сотрудники Первоуральской горбольницы пожаловались в полицию на лжеврача. Несколько раз в медучреждение приходил мужчина, который надевал белый халат, заходил в разные отделения и представлялся доктором. Установлено, что ранее он был судим.

Информацию подтвердил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его мнению, мужчина приходил в больницу, чтобы разведать обстановку. "Не исключено, что под видом врача он намеревался узнать, где и что плохо лежит: либо в палатах больных, либо в иных помещениях. Но был вовремя обнаружен и задержан", - отметил полковник.

Исходя из того, что лжеврач ничего не похитил, с ним будет проведено профилактическое мероприятие.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×