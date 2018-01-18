×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пьяный полицейский протаранил ворота резиденции НазарбаеваСегодня в 13:59

  • Текст

Пока тот был на переговорах с Трампом.

В ночь на 17 января 2018 года в Астане Porsche Cayenne врезался в ограждение резиденции президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Ак орда". Машина повредила ворота и колонны забора, но обошлось без пострадавших, передает "Уралинформбюро".

Премиальным внедорожником, по данным пресс-службы ДВД Астаны, управлял старший лейтенант полиции Иманбеков. Его непосредственный начальник - командир взвода Джумухаметов, которому принадлежит машина, сидел рядом. Оба были пьяны.

Осознав случившееся, хозяин Porsche Cayenne скрылся с места ДТП, однако машину вычислило УСБ астанинского ДВД. Началось служебное расследование.

18 января Иманбеков и Джумухаметов были уволены из органов внутренних дел Казахстана. Ряд руководителей "прославившегося" подразделения привлекли к строгой дисциплинарной ответственности "за слабую организацию индивидуально-воспитательной работы среди подчиненных".

Стоит отметить, что в ночь на 17 января главы РК Нурсултана Назарбаева не было в резиденции. В это время он находился в США, на переговорах с президентом Дональдом Трампом.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×