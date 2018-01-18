Пока тот был на переговорах с Трампом.

В ночь на 17 января 2018 года в Астане Porsche Cayenne врезался в ограждение резиденции президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Ак орда". Машина повредила ворота и колонны забора, но обошлось без пострадавших, передает "Уралинформбюро".

Премиальным внедорожником, по данным пресс-службы ДВД Астаны, управлял старший лейтенант полиции Иманбеков. Его непосредственный начальник - командир взвода Джумухаметов, которому принадлежит машина, сидел рядом. Оба были пьяны.

Осознав случившееся, хозяин Porsche Cayenne скрылся с места ДТП, однако машину вычислило УСБ астанинского ДВД. Началось служебное расследование.

18 января Иманбеков и Джумухаметов были уволены из органов внутренних дел Казахстана. Ряд руководителей "прославившегося" подразделения привлекли к строгой дисциплинарной ответственности "за слабую организацию индивидуально-воспитательной работы среди подчиненных".

Стоит отметить, что в ночь на 17 января главы РК Нурсултана Назарбаева не было в резиденции. В это время он находился в США, на переговорах с президентом Дональдом Трампом.