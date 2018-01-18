Катаясь на лыжах.

В горнолыжном центре "Металлург-Магнитогорск" погибла 14-летняя школьница из Челябинской области. Девочка вылетела с трассы в лес на высокой скорости и скончалась на месте от полученных травм, передает "Уралинформбюро".

Трагедия произошла днем 17 января. По сведениям местного портала "Верстов.Инфо", погибшая девочка занималась горными лыжами в детской школе олимпийского резерва. У озера Банное, где расположен "Металлург-Магнитогорск", школьница была на сборах: готовилась к соревнованиям.

По предварительным данным, на высокой скорости спортсменка не справилась с лыжами и вылетела в лесной массив, где упала на камень.

В пресс-службе СУ СКР по Башкортостану "Уралинформбюро" сообщили, что уголовное дело по факту гибели девочки возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ответчиком по делу может стать не только горнолыжный комплекс, но и школа олимпийского резерва. По словам пресс-секретаря ведомства Светланы Абрамовой, список возможных виновников обширный.