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Автомобиль протаранил отдыхающих на Копакабане – погиб младенецСегодня в 07:57

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15 человек получили травмы.

Не менее 15 человек пострадало в результате ЧП, случившегося на набережной Копакабана в Рио-де-Жанейро, - автомобиль на полной скорости протаранил толпу отдыхающих. От полученных травм скончалась 8-месячная девочка, сообщает телеканал Globo.

Наезд был совершен 18 января около 20.30 по местному времени. 41-летний Антонио де Алмейда Анаким, управлявший машиной, задержан. Мужчина утверждает, что во время езды с ним случился эпилептический припадок, передает "Уралинформбюро".

Один из очевидцев отметил, что все произошло очень быстро: "Стулья летели в разные стороны, мы не понимали, что это автомобиль, пока люди не начали разбегаться. Потом мы увидели людей на земле".

8 человек из числа пострадавших были госпитализированы.

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