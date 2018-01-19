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В Чебаркуле солдат раздавил сослуживца танкомСегодня в 09:19

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На полигоне.

На полигоне в Чебаркуле погиб военнослужащий. Его раздавило танком, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главного военного следственного управления СКР.

Трагедия произошла 17 января 2018 года. Вечером двое солдат войсковой части 89547 (казачья танковая бригада) получили приказ транспортировать заглохший танк. Один из военнослужащих подъехал к боевой машине на другом танке и остановился на расстоянии метра. Второй начал крепить транспортировочный трос. В этот момент сидящий в танке молодой человек отпустил педаль сцепления и придавил сослуживца.

Возбуждено два уголовных дела.

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