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В Казахстане мать школьника подралась с учительницейСегодня в 10:22

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Из-за серебряной цепочки.

В Алматинской области (Казахстан) мама шестиклассника и учительница биологии подрались из-за серебряной цепочки. 12 января педагог сделала школьнику замечание за украшение, между ними возник конфликт, передает "Уралинформбюро".

16 января родительница пришла в школу. Там между учительницей и матерью школьника возник конфликт: он перерос в драку, которую попыталась разнять еще одна сотрудница школы.

"Мы заявляем, что учитель никого не избивала. Учитель биологии находится сейчас в больнице. Еще один педагог получила травму руки. Это очень порядочные учителя с высокой категорией, у которых стаж более десяти лет педагогической деятельности. Это не молодые специалисты, чтобы вчера пришли в школу, а сегодня такой инцидент. Это уважаемые, хорошие педагоги", – цитирует представителя школы местное издание Tengrinews.kz.

По заявлению учителей полиция возбудила административное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. С информацией об этом же инциденте к правоохранителям обратилась и мать школьника.

Стоит отметить, что шестиклассник уже вернулся к занятиям. Когда пострадавшую учительницу выпишут из больницы, полиция проведет судебно-медицинскую экспертизу и передаст материалы дела в суд.

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