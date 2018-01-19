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В Магнитогорске "аварийка" протаранила КамАЗСегодня в 10:16

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Двое пострадавших.

Вечером 18 января в Магнитогорске на улице Кирова лоб в лоб столкнулись машина аварийной службы и груженый КамАЗ.

"На доке страшная авария! Лоб в лоб камаз и аварийка, КАМАЗ въехал в трамвайное ограждение.Пожарная, 2 скорой, реанимация. Пробка в обе стороны. Движения нет, все живы вроде", "Машину с будкой занесло, скользко, ехала со стороны Брускового", - пишут очевидцы в группе "На дорогах Магнитки" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Свидетели аварии рассказывают, что водителя КамАЗа зажало между рулем и крышей, он потерял сознание. У мужчины сломаны обе ноги, также он получил травму головы.


Фото: Сергей Братко, vk.com/auto_mgn

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, виновником аварии стал 59-летний водитель ЗИЛа. Он не справился с управлением и вылетел на встречку, где ехал КамАЗ.

Оба водителя госпитализированы.


Фото: Ольга Крючкова, vk.com/auto_mgn

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