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В Екатеринбурге из-за ДТП встало движение на УралмашеСегодня в 10:32

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По проспекту Космонавтов.

Утром 19 января в уральской столице на проспекте Космонавтов произошло ДТП с участием трех машин. Видео с места аварии пользователи выложили в соцсеть.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД Екатеринбурга, авария произошла в районе дома №98. Водитель на Skoda следовал по проспекту Космонавтов в сторону Верхней Пышмы, не справился с управлением и влетел в стоявшую в крайнем левом ряду на поворот Daewoo Nexia. От удара та по инерции отъехала влево и столкнулась с двигавшимся ей на встречу Kia Cerato. Пострадали три пассажира Kia.


Видео: Максим Шустов/ Инцидент Екатеринбург в соцсети "ВКонтакте"

На проспекте Космонавтов из-за ДТП образовалась огромная пробка – вереницы машин растянулись от Индустрии до Успенского проспекта, а скорость потока не превышала двух километров в час. Сейчас ситуация улучшилась. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", машины едут по проспекту Космонавтов со скоростью около 10 километров в час.

Госавтоинспекция из-за ухудшения погодных условий просит водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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